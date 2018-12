A cura della Redazione

Qui Napoli: fuori tre big, c'è Verdi. Ballottaggio Calle-Ounas

Nell'incontro di oggi al San Paolo tra Napoli e Bologna l’obiettivo, per gli azzurri, è non perdere ulteriore terreno dalla Juventus capolista che ha vinto per 2 a 1 con la Sampdoria nell'incontro delle ore 12,30, e mantenere a debita distanza l’Inter. L’allenatore Ancellotti, però, dovrà fare i conti non solo con le decisioni del Giudice Sportivo, che ha sanzionato Koulibaly e Insigne con due giornate di squalifica ciascuno, ma anche con l’infortunio di Hamsik, uscito malconcio dalla sfida giocata a Milano. Per questo tre dei pilastri del Napoli non saranno a disposizione per il match contro il Bologna.

Nella formazione titolare dovrebbe essere schierato Maksimovic al centro della difesa al posto del senegalese squalificato. Sull'out destro di centrocampo dovrebbe giocare uno tra Ounas e Callejon, mentre in mediana insieme ad Allan dovrebbe toccare a Diawara prendere il posto del capitano. Sulla fascia sinistra la tentazione è quella di dare una chance dal primo minuto a Simone Verdi, definitivamente ristabilito dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi: il giocatore potrebbe tornare in campo proprio contro la squadra con la quale ha fatto il salto di qualità nella passata stagione. In attacco, inevitabilmente, con Insigne squalificato tandem composto da Mertens e Milik.

Qui Bologna: possibile ballottaggio Santander-Destro

Pippo Inzaghi va alla ricerca di un risultato importante per mantenere la panchina del Bologna. Nella sfida contro il maestro Ancelotti, Inzaghi sembra orientato a riproporre il modulo di gioco più utilizzato, il 3-5-2. In porta sempre Skorupski, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Calabresi, Danilo e Helander. In mezzo al campo possibile l’impiego di Poli, Pulgar e Orsolini, con Mattiello nel ruolo di quinto di destra e Krejci ad agire sulla corsia opposta. In attacco, infine, sembrerebbe essere sicuro di un posto da titolare Rodrigo Palacio, mentre permane il dubbio sul partner offensivo: è vivo, infatti, il ballottaggio tra Federico Santander, finora il più utilizzato, e Mattia Destro, che cerca di riscattare una stagione fin qui negativa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Diawara, Verdi; Mertens, Milik. All: Ancelotti

Bologna (3-5-2) - Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Orsolini, Krejci; Santander, Palacio. All: Inzaghi