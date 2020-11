A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 18 novembre.

I casi nelle ultime 24 ore sono 36.176 (ieri 34.282) per complessivi positivi 1.308.528

Il dato più alto ancora in Lombardia con 7.453 nuovi contagi (rapporto positivi/tamponi 19,8%), seguita dal Piemonte con 5.349 contagi (rapporto positivi/tamponi 12,7%), dal Veneto con 3.753 contagi (rapporto positivi/tamponi 21,5%) e dalla Campania con 3.334 contagi (rapporto positivi/tamponi 14,2%)

Sono 653 i decessi registrati nelle ultime 24 ore per 47.870 morti totali .

Gli attuali positivi sono 761.671 (+ 18.593). I dimessi e guariti sono 498,987 (+ 17.020).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.712 (+ 42 rispetto ad ieri).

Effettuati 250.186 tamponi (oltre 15mila in più rispetto ad ieri). Il rapporto nuovi positivi/tamponi è pari al 14,4 per cento {ieri 14,6 per cento).