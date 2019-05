A cura della Redazione

“Una Torre per le mamme e le donne”.

Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, in collaborazione con il Sub-mandamento locale di “Confcommercio”, celebrerà la ricorrenza con una serie di iniziative.

Dalle ore 10 alle ore 13, stop al traffico veicolare con l’istituzione di un’isola pedonale lungo corso Umberto I, dall’intersezione con via G. Alfani a quella con via C. Poerio. Nei pressi della Banca Intesa San Paolo (ex Banco di Napoli), avranno luogo gli eventi che caratterizzeranno la mattinata: sit-in d’informazione sulle violenze domestiche, a cura dell’Associazione “Catena Rosa”, e sul tema della discriminazione razziale legata alle donne, a cura dell’Associazione “Ubuntu”.

A seguire ci saranno una rappresentazione teatrale della Compagnia “Hirondelle”, la premiazione del concorso di poesia “Mamma e donna” e l’esposizione dei lavori degli alunni delle scuole primarie del territorio. Nel corso della mattinata il Sub-mandamento oplontino di “Confcommercio” donerà alle mamme un omaggio floreale.