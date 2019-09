A cura della Redazione

La società GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 16:00 alle 19:00 di venerdì 27 settembre 2019.

Le zone interessate del comune di Torre Annunziata sono: Via Vittorio Veneto, Via Sant'Alfonso De Liguori, Via Castriota e traverse.