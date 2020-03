A cura della Redazione

Emergenza coronavirus, iniziativa dei consiglieri comunali di Torre Annunziata.

I rappresentanti istituzionali di tutte le forze politiche presenti in Consiglio hanno scritto al sindaco Vincenzo Ascione e al presidente del Consiglio comunale Rocco Manzo "affinchè venga istituito, presso l’Ambito N 30, che aggrega i comuni di Boscotrecase, Trecase, Torre Annunziata e Boscoreale (rappresentanti in gran parte delle comunità e dei territori di competenza specifica del Centro CoVid 19 del P.O. di Boscotrecase) un fondo con correlato IBAN dedicato al sostegno alle attività del Presidio Ospedaliero, da cui tutte le associazioni di volontariato ospedaliero e del terzo settore in genere possano attingere per garantire assistenza e sollievo ai pazienti in cura presso il nosocomio di Boscotrecase per tutte le esigenze quotidiane.

Inoltre i consiglieri chiedono che il ricavato possa essere utilizzato per far fronte alle esigenze di famiglie disagiate affinché l’isolamento sociale non gravi ulteriormente sulla loro quotidianità".