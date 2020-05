A cura della Redazione

Emergenza coronavirus: aiuti a categorie sociali svantaggiate.

il comune di Torre Annunziata ha avuto in donazione da parte di Enti terzi e di cittadini una somma pari a 68.180 euro per finalità di carattere sociale.

Con delibera di Giunta municipale, il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore alle Finanze Emanuela Cirillo hanno, pertanto, proposto di destinare tale somma a Enti, Istituzioni e categorie sociali maggiormente colpiti dall'epidemia, secondo la seguente ripartizione:

12mila euro per l’ospedale di Boscotrecase; 10mila euro al trasporto locale (taxi collettivi); 10mila euro alle scuole elementari per sostegno ai bambini; 5mila euro alla Mensa dei poveri; 20mila euro alle Politiche sociali; 11mila e 180 euro per ulteriori iniziative a favore di categorie più svantaggiate.