A seguito del caso di positività di una docente del secondo circolo Giancarlo Siani, arrivano le predisposizioni dell’Asl e la comunicazione della dirigente scolastica Lucia Massimo.

Nella circolare si legge che “dando seguito alle indicazioni dell'ASL per un accertato caso di positività al COVID 19, si comunica che il personale in servizio nei giorni 18 e 19 gennaio 2021 nelle classi 3 C-D e gli alunni presenti in quelle classi nelle stesse date devono osservare le seguenti prescrizioni: sottoporsi nell’immediato a tampone per escludere che siano contagiati da Covid 19. Osservare, anche in caso di esito negativo del tampone, la quarantena domiciliare fiduciaria, fino all’esito negativo di un secondo tampone cui si sottoporranno non prima del 29 gennaio (10° giorno dall’ultimo contatto). Infine contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per comunicare le misure di cui sopra e l’eventuale comparsa di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, ageusia, anosmia, diarrea)”.

La dirigente inoltre fa sapere che la sanificazione straordinaria delle aree interessate è stata effettuata mercoledì 20 gennaio.