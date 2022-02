A cura della Redazione

L'Agenzia Industrie Difesa (AID) implementa la produzione di FFP2 presso lo Stabilimento di Torre Annunziata, ubicato nello Spolettificio. Prossima l’apertura al mercato commerciale.

Le linee produttive attivate a fine 2020 per affrontare la crisi pandemica da Covid-19 non hanno mai smesso di funzionare se non per qulalche settimana, portando l’Agenzia a consegnare oltre 13 milioni di mascherine chirurgiche e 4,5 milioni di mascherine FFP2 all’Amministrazione Difesa ed altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

Il modello industriale realizzato grazie alla riconversione delle linee produttive ha permesso di soddisfare le esigenze della Difesa e di supportare il Servizio Sanitario Nazionale creando un sistema di approvvigionamento basato sulla qualità delle produzioni italiane, che potrà essere utilizzato anche in situazioni non emergenziali.

L’esperienza acquisita con l’evolversi della produzione ha permesso la messa a punto dei macchinari garantendo al contempo la scelta di materie prime di sempre maggiore qualità.

L’aumento della produttività delle linee, affidate alla già consolidata professionalità delle maestranze assunte per la specifica esigenza, permetterà di aprire il mercato delle vendite anche al settore esterno alla Pubblica Amministrazione. Questo ulteriore risultato evidenzia il posizionamento di AID come ente in grado di porsi al servizio delle istituzioni del paese e di tutta la collettività.

I dispositivi di protezione individuale FFP2, prodotti al 100% in Italia, a Torre Annunziata, sono capaci di filtrare oltre il 95% delle microparticelle sospese nell’aria, soddisfacendo i requisiti della Normativa Europea e in conformità ai requisiti del Regolamento UE sui DPI. Continua, inoltre, la produzione di mascherine chirurgiche monouso a tre strati, interamente prodotte in conformità agli standard UE.