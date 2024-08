A cura della Redazione

La città di Torre Annunziata è in festa per la sua patrona, la Madonna della Neve, la cui effige - custodita nella Basilica oplontina intitolata alla Vergine - sarà portata in processione oggi, lunedì 5 agosto, giorno in cui si ricorda il suo ritrovamento, in una cassa, da parte di alcuni pescatori, nella acque antistanti lo scoglio di Rovigliano.

Un forte legame spirituale lega la città oplontina alla sua patrona

Il giorno della festa mariana di Torre Annunziata coincide con la memoria liturgica della Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, intitolata alla Madonna della Neve. Ma Torre Annunziata celebra la sua patrona anche il 22 ottobre, giorno in cui si ricorda la protezione della Verigne durante l'eruzione del Vesuvio del 1822.

«La Festa della Madonna della Neve, con i due eventi annuali, rappresenta un’espressione di fede e devozione che si vive da sempre nella comunità di Torre Annunziata, esprimendo un legame spirituale e sociale con la propria Patrona. Si vive insieme ai pellegrini e visitatori una storica e millenaria devozione mariana», ha ricordato don Antonio Federico, parroco di Santa Maria delle Grazie in Scafati, che il vescovo di Nola, Francesco Marino, dopo la morte del rettore, Monsignor Raffaele Russo, ha nominato amministratore della Basilica Maria SS. delle Neve - Parrocchia Ave Gratia Plena.

«Il 22 febbraio di quest’anno Monsignor Raffaele Russo concludeva il suo viaggio terreno per vivere in eterno l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo - ha ricordato don Federico -. Per molti anni la Basilica e il popolo torrese hanno vissuto, con la sua presenza di pastore dell’Annunziata, programmi comunitari e cittadini. Molte sono state le attese e le speranza vissute insieme con lui e con tutta la città. La sua voce e il suo cuore hanno accompagnato il cammino finora compiuto e molti lo ricordano con affetto e gratitudine - ha continuato don Federico.

La festa del 5 Agosto affonda le sue radici nella storia della Chiesa universale e particolare. Il compianto don Raffaele, con passione e devozione, ha sempre organizzato e sostenuto questo evento storico e religioso, avvalendosi della collaborazione di tante volontà e responsabilità cittadine. Torre Annunziata porta nel “cuore” questa predilezione per la Madonna della Neve e come gente di mare “prende il largo” per nuovi approdi spirituali e sociali. Desideriamo “ricercare e vivere” una fede sempre più radicata nell’amore di Dio. La nostra patrona ci rinnovi nei gesti, nelle parole, nelle azioni personali e comunitarie: il mondo attende una rinnovata solidarietà per generare nuovi cammini di pace e fraternità. La tradizione e la fede vissuta ci doni, con l’aiuto e la protezione della Madonna - conclude don Federico - la grazia di raccogliere le ferite degli uomini e tutte le aspirazioni di bene poste nel cuore di ciascuno di noi e di tutti. Maria SS. della Neve ci conceda giorni di pace e gioia nel Signore».

La rievocazione del miracoloso ritrovamento e la sentita processione

I festeggiamenti in onore della Madonna della Neve si concluderanno l'11 agosto. Il momento culminante delle celebrazioni avrà luogo oggi, lunedì 5 agosto, con la suggestiva rievocazione storica del ritrovamento della sacra effige sulla spiaggia di Rovigliano.

La giornata inizierà alle prime luci dell’alba, alle 6,00, con l’apertura della Basilica. Le Sante Messe alle 7,00, 8,00, 9,00 e 11,00 scandiranno il tempo della mattinata che, alle ore 12,00, culminerà con la Supplica alla Madonna, toccante momento di preghiera e devozione.

Nel pomeriggio, alle 17.00, si terrà la processione dalla Basilica verso il Porto, con il coinvolgimento di fedeli e pellegrini in un corteo di fede e devozione. Alle 17,30, avverrà l’imbarco della copia dell’Icona per il corteo a mare, un momento particolarmente emozionante. Alle 18,30, i pescatori e il Centro studi storici “Nicolò d’Alagno” si esibiranno in una rappresentazione del commovente ritrovamento del quadro della Madonna delle Neve, accompagnando l’evento con canti e narrazioni che evocheranno l’evento storico presso lo scoglio di Rovigliano. Alle ore 19,30, reinbarco e ritorno al Porto con la Madonna, arrivo previsto 20,30.

Infine, la processione farà ritorno solennemente alla Basilica, accompagnata da una fiaccolata di fedeli e devoti.

La domenica successiva, l’11 agosto, alle 17,30, dopo la Celebrazione eucaristica si svolgerà la tradizionale processione per alcune strade del quartiere, secondo questo itinerario: Basilica, via De Simone, Porto con benedizione della Cappellina e delle Acque del mare, via De Simone, Corso Vittorio Emanuele III, Piazza Nicotera, sosta vicino al Comune e benedizione della Città, Corso Vittorio Emanuele IlI, via De Simone e rientro in Basilica per la benedizione al popolo.

Lunedì 12, alle 19,00, presso la Basilica, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei pescatori defunti.