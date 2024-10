A cura della Redazione

Negli ultimi quattro anni circa, le farmacie online hanno vissuto un vero e proprio boom, cominciato con l’emergenza sanitaria del Covid e andato avanti anche negli anni successivi trainato da fattori come la privacy, la possibilità di risparmiare, la comodità.

Non tutti conoscono le differenze tra farmacie online ed esercizi con un punto vendita fisico. Lo stesso si può dire per i punti in comune. Vediamo qualche informazione in merito nelle prossime righe.

Cosa hanno in comune farmacie online e quelle sul territorio?

Le farmacie online, legali in Italia dal 2014, hanno in comune con quelle sul territorio il fatto di essere sempre legate a una specifica realtà societaria. In poche parole: dietro a un e-commerce di farmacia - o parafarmacia - deve esserci sempre una società con una o più farmacie presenti sul territorio.

In entrambi i casi si può interagire, seppur in maniera diversa, con il farmacista dietro al bancone. Gli e-commerce di farmacia, infatti, permettono di entrare in contatto con lo staff del punto vendita attraverso app di messaggistica istantanea come WhatsApp o tramite tool per chattare in tempo reale.

Altro punto in comune è l’ampio assortimento di prodotti. Come si può vedere dando un’occhiata a una delle più amate e-farmacie del momento, ossia il portale www.benufarma.it in rete si possono acquistare, esattamente come presso la propria farmacia di quartiere, integratori, prodotti per la prima infanzia, cibi per chi ha esigenze speciali, dalla celiachia ai problemi renali che necessitano un particolare controllo dell’apporto di proteine.

Altro aspetto da considerare riguarda il fatto che, in entrambi i casi, si può usufruire della consegna a domicilio.

Alla scoperta delle differenze

Quali sono, invece, le differenze? La principale è legata al fatto che, in rete, non è possibile acquistare farmaci che richiedono la ricetta medica.

Gli unici che si possono comprare sono i SOP e gli OTC (i secondi sono più noti come farmaci da banco).

Un’altra differenza macro, tra i fattori che hanno spinto i numeri delle e-farmacie dopo la fine dell’emergenza sanitaria, c’è la possibilità di acquistare online 24 ore su 24, comodità non da poco per chi, per esempio, scopre di aver dimenticato un antidolorifico o un integratore appena arrivato in hotel per trascorrere le vacanze.

Proseguendo con l’elenco delle differenze tra farmacie fisiche e farmacie online, ricordiamo che, nel caso delle seconde, soprattutto sui farmaci si possono apprezzare costi a dir poco vantaggiosi.

In alcuni casi, siamo nell’ordine di un risparmio del 30% circa rispetto ai numeri del punto vendita fisico.

Le farmacie online sono tutte legali?

La risposta è affermativa: le farmacie online sono tutte legali. Per togliersi qualsiasi dubbio in merito, la cosa giusta da fare è dare un’occhiata al footer delle pagine.

Qui è presente un bollino con una croce, che rimanda al sito del Ministero della Salute. Su questo portale è possibile reperire tutte le informazioni in merito al portale e i riferimenti al punto vendita a cui è associato.

Negli ultimi anni, soprattutto sulla scia dell’aumento degli acquisti sul web di prodotti legati alla salute e al benessere, sono aumentati in maniera esponenziale i controlli sui siti che operano in maniera non legale.

Sul sito del Ministero della Salute, è altresì possibile trovare un elenco completo delle farmacie e parafarmacie autorizzate a vendere i propri prodotti online.

Per amor di precisione, rammentiamo la necessità di ottenere un’autorizzazione specifica per la commercializzazione di medicinali veterinari che non richiedono il rilascio di ricetta.

Acquistare da una farmacia autorizzata a vendere in rete è fondamentale non solo per via della qualità dei prodotti, ma anche per l’attenzione alle regole sulla riservatezza di dati sensibili come quelli legati agli acquisti per problemi di salute.