A cura della Redazione

Ieri mattina, mercoledì 18 dicembre, presso la presidenza del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, è stato sottoscritto tra la preside Olimpia Savarese ed il presidente del Circolo Nautico Arcobaleno ASD Torre Annunziata Stefano Iovino, un contratto di comodato per l'utilizzo di una barca a vela del Liceo per lo svolgimento di corsi di vela agli allievi dell'Istituto.

L'iniziativa, volta al recupero di una barca a vela a suo tempo donata al liceo dal professore Placido Barbero - da annoverare tra i primi iscritti al Circolo Arcobaleno - consentirà a tanti giovani di avvicinarsi al mare scoprendone le mille sfaccettature: dal rispetto per l'ambiente alla necessità del lavoro di gruppo per fronteggiare le infinite situazioni che si determinano durante la navigazione a vela, e, perché no, le occasioni di lavoro che il mare offre.

L'imbarcazione sarà trasferita nella nuova sede del Circolo (in allestimento), che offrirà meritato conforto agli atleti al rientro in porto.

La lungimiranza della preside e la vocazione sportivo-educativa del Circolo offriranno così ai nostri giovani concittadini una nuova opportunità, che va ad aggiungersi al fermento che vive la città alla ricerca di un riscatto sociale, che va sicuramente al di là del puro momento sportivo, e potrà senz'altro essere di esperienza nell'affrontare le insidie e le tempeste della vita di tutti i giorni.