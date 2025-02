A cura della Redazione

A pochi mesi dall’apertura della stagione balneare a Torre Annunziata, una bufera si abbatte sul Lido Azzurro.

Il Comune di Torre Annunziata ha notificato alla società Villa Savoia srl, gestore dello stabilimento balneare, un provvedimento di decadenza della concessione a firma del dirigente dell’Ufficio tecnico Comunale, ing. Valentino Ferrara.

Secondo quanto si legge nella determina dirigenziale, con una nota dell’8 maggio 2024 è stato notificato alla società l’avvio del procedimento di decadenza della concessione per una serie di inadempienze da parte della società, assegnando alla stessa un tempo determinato per le controdeduzioni. Con nota del 30 maggio 2024, la società Villa Savoia presenta le proprie controdeduzioni, composte da una relazione e da 25 allegati.

L’Ufficio demanio, nell’ottobre del 2024, dopo un’approfondita valutazione delle osservazioni presentate dal concessionario, le ritiene in buona parte non acoglibili. Da qui il relativo provvedimento di decadenza della concessione.

Ma quali sarebbero le inadempienze della società Villa Savoia nella gestione della struttura balneare? Secondo il Comune sono in parte imputabili alla scarsa manutenzione e pulizia del lido, al mancato smontaggio di strutture stagionali, alla modalità di gestione dei rifiuti speciali, al mancato versamento del sovraprezzo del canone demaniale, alla mancata funzionalità della struttura nel periodo invernale.

Il provvedimento intima la società Villa Savoia srl a liberare le aree concesse da persone e cose entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di trasmissione dell’atto.

Sull'argomento interviene il sindaco Corrado Cuccurullo. “La revoca della concessione demaniale del Lido Azzurro è frutto di un procedimento amministrativo che arriva da lontano e che riguarda esclusivamente il soggetto gestore. Nulla ha a che fare con la spiaggia e con la sua fruizione. L'arenile è un bene pubblico e resterà sempre fruibile”.

Ma cosa ne pensa l’amministratore unico della società Villa Savoia Alfredo Vitagliano?

“Sicuramente faremo ricorso al Tar Campania avverso al provvedimento da parte del Comune - ha spiegato Vitagliano -. Nelle controindicazioni abbiamo bene spiegato le nostre ragioni e siamo sereni sugli sviluppi futuri della vicenda. Voglio sottolineare, però, che la notifica del provvedimento è di ieri, quindi successiva agli acconti versati dai nostri clienti per la prossima stagione balneare. Qualora malauguratamente le cose non dovessero andare come noi siamo certi che vadano, tutti saranno rimborsati delle quote versate. Ma lo ripeto, siamo fiduciosi che anche questa estate il Lido Azzurro aprirà le porte ai tantissimi bagnanti che vorranno usufruire della nostra struttura".