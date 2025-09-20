A cura della Redazione

A 40 anni dall’omicidio di Giancarlo Siani, Palazzo Criscuolo ha ospitato un convegno in memoria del giornalista assassinato dalla camorra, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 66 anni.

Magistrati, istituzioni e avvocati hanno ricordato il suo coraggio e la sua eredità civile.

Dopo i saluti istituzionali del presidente del consiglio comunale torrese Davide Alfieri, del presidente dell’ordine degli avvocati oplontini Pasquale Damiano, e del presidente della camera penale di Torre Annunziata Salvatore Barbuto, ha preso la parola il procuratore capo della Repubblica oplontina Nunzio Fragliasso.

Il magistrato ha ricordato che da luglio 2024, con l’insediamento dell’amministrazione Cuccurullo, è stato avviato un percorso di rinnovamento. «Ne prendo atto - ha detto -, ma serve un segno netto di discontinuità: meno celebrazioni e più fatti concreti». Poi ha posto l’attenzione sul corretto uso dei beni confiscati e sulla gestione trasparente della cosa pubblica, al fine di segnare una netta discontinuità contro l’illegalità. «Solo così l’eredità di Siani non sarà tradita e Torre potrà diventare la città di Giancarlo, non più Fortapàsc».

La presidente del tribunale Giovanna Ceppaluni ha ricordato la capacità di Siani di leggere i fenomeni oltre le cronache, mentre il procuratore Armando D’Alterio, titolare delle indagini sull’omicidio Siani, ha sottolineato le difficoltà di chi sceglie di fare legalità.

Pierpaolo Filippelli, già procuratore a Torre Annunziata, ha richiamato l’importanza della formazione, mentre Il gip Maria Concetta Criscuolo ha sottolineato il ruolo degli insegnanti e il dovere di scrivere ciò che Siani non ha potuto scrivere.

In chiusura, il sindaco Corrado Cuccurullo ha rilanciato la proposta di una nuova sede del Commissariato di Polizia a Torre Annunziata e l’abbattimento di Palazzo Fienga per realizzare una Piazza della legalità, trasformando un simbolo di degrado in un luogo di rinascita.