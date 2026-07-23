Torre Annunziata, riapre il mercato del venerdì: torna in via Tagliamonte dopo tre settimane

Dopo tre settimane di stop dovute ai lavori di riqualificazione dello stadio Giraud, da venerdì 24 luglio torna operativo il tradizionale mercato settimanale di Torre Annunziata.

Gli ambulanti riprenderanno la loro attività lungo via Tagliamonte, dove è stata predisposta una nuova sistemazione provvisoria. Gli spazi a disposizione saranno più contenuti rispetto al passato, ma comunque sufficienti a consentire ai quasi 100 operatori di svolgere regolarmente il mercato in condizioni di sicurezza e senza particolari disagi.

Una soluzione provvisoria

La collocazione in via Tagliamonte rappresenta una soluzione temporanea, destinata a restare in vigore fino al completamento dei lavori esterni allo stadio Giraud, previsto indicativamente per il mese di settembre.

Successivamente il mercato sarà nuovamente riorganizzato nella stessa area, ma con una diversa distribuzione degli spazi, in modo da conciliare le esigenze degli ambulanti con il nuovo assetto dell'area interessata dagli interventi di riqualificazione.

Allo studio il trasferimento definitivo

Nel frattempo, la Commissione straordinaria sta valutando una soluzione destinata a risolvere definitivamente una questione che si trascina da decenni: il trasferimento del mercato in un'area compresa tra Prota e Gambardella.

L'obiettivo è liberare l'attuale zona mercatale, fortemente urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di importanti servizi pubblici, tra cui il Tribunale, lo stadio Giraud e tre istituti scolastici. Una delocalizzazione consentirebbe di migliorare la viabilità, ridurre le criticità nei giorni di mercato e restituire maggiore funzionalità a un'area strategica della città.

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