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Napoli celebra il suo primo secolo: anche Torre Annunziata protagonista del Corteo Storico

Napoli celebra il suo primo secolo: anche Torre Annunziata protagonista del Corteo Storico

Il Centenario del Calcio Napoli ha trasformato piazza del Plebiscito in festa per il club fondato nel 1926. Migliaia di tifosi hanno assistito a musica, spettacoli e videoproiezioni, con il Corteo Storico e la partecipazione della compagnia di Torre Annunziata che ha interpretato Maria Cristina di Savoia.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Una serata di festa, emozioni e orgoglio partenopeo ha trasformato ieri piazza del Plebiscito nel cuore pulsante delle celebrazioni per il Centenario del Calcio Napoli (1926-2026). Migliaia di tifosi hanno preso parte all'evento organizzato per rendere omaggio ai cento anni di storia del club azzurro, in un'atmosfera impreziosita da musica, spettacoli, videoproiezioni e dalla partecipazione di numerosi protagonisti del mondo sportivo e istituzionale.

Tra i momenti più suggestivi della manifestazione, il Corteo Storico della Città di Napoli, che ha riportato in vita figure e costumi dell'antico Regno, offrendo uno spettacolo di grande fascino e richiamando il profondo legame tra la storia della città e quella della squadra simbolo del popolo napoletano.

Anche Torre Annunziata ha avuto un ruolo nella manifestazione. In occasione del Centenario Calcio Napoli 1926, al Corteo Storico della Città di Napoli era presente anche una rappresentanza oplontina, affidata ai concittadini Giuseppe Moretto, nelle vesti di Re Ferdinando II di Borbone, e Anna Vitiello, che ha interpretato la Regina Maria Cristina di Savoia.

La loro partecipazione ha portato un tocco di Torre Annunziata in una delle manifestazioni più significative dell'anno per il capoluogo campano, contribuendo a celebrare non solo il secolo di vita del Napoli, ma anche il patrimonio storico e culturale che unisce l'intero territorio vesuviano alla città partenopea.

(Foto di Salvatore Gallo dell'Agenzia Foto&Fatti)

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