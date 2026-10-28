Torre Annunziata, studenti in corteo contro il caro vita e i tagli alla scuola: «Ci state togliendo il futuro»

«Siamo tutti antifascisti». È lo slogan scandito da alcune centinaia di studenti degli istituti superiori di Torre Annunziata , che hanno sfilato per le strade cittadine per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle politiche del Governo e denunciare le difficoltà economiche e sociali che pesano soprattutto sulle giovani generazioni.

Al centro della mobilitazione, l’aumento del costo della vita, i tagli ai finanziamenti per la scuola pubblica e l’università e, più in generale, la preoccupazione per un futuro che i ragazzi percepiscono sempre più incerto.

Al corteo non hanno preso parte gli studenti del liceo Pitagora-Croce, che da ieri hanno occupato l’istituto di via Tagliamone in segno di protesta.

Cartelli ironici, slogan politici e tanta fantasia

Numerosi i cartelli esposti durante la manifestazione, nei quali la protesta si è mescolata all’ironia e alla creatività tipiche del linguaggio giovanile.

C’era quello scherzoso: «Vogliamo il cambiamento, ma non come i nostri ex che dicevano “siamo cambiati”», oppure «Meglio figli unici che Fratelli d’Italia».

Non mancavano gli slogan dal contenuto sociale: «Rispettate la nostra esistenza o aspettate la resistenza», «Se ci togliete il futuro, vi blocchiamo il presente» e «Nato nel Paese delle mezze verità».

Spazio anche alla satira politica, con un cartello raffigurante la presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata dalla scritta «Ce Accise!», e a messaggi di denuncia delle disuguaglianze economiche, come «Le guerre tra i poveri le vincono i ricchi».

A caratterizzare il corteo anche gli striscioni degli istituti scolastici. Gli studenti del Graziani hanno scelto lo slogan «Che ca… di vita è col caro vita, ma il Graziani unito non molla la partita», mentre quelli del de Chirico hanno manifestato dietro lo striscione «Il de Chirico non è indifferente ma lotta tra la gente».

Insomma, ai ragazzi non sono mancate né la fantasia né la voglia di far sentire la propria voce.

Il sit-in in piazza Cesaro

Dopo aver attraversato le strade cittadine, il corteo ha raggiunto piazza Cesaro, dove gli studenti hanno dato vita a un beve sit-in. Un momento di aggregazione e protesta prima di arrotolare cartelloni e striscioni e concludere la manifestazione.

Ma le ragioni della mobilitazione non si esauriscono con la fine del corteo. Dietro gli slogan e i messaggi ironici emerge un malessere generazionale che va ben oltre i confini di Torre Annunziata.

Da Torre Annunziata a Napoli, la protesta attraversa la Campania e l’Italia

Quella degli studenti torresi non è una manifestazione isolata, ma si inserisce in un’ondata di mobilitazioni che nelle ultime settimane ha coinvolto numerose scuole della Campania e diverse città italiane.

A Napoli, le occupazioni hanno interessato numerosi istituti superiori, tra cui i licei Umberto I, Sannazaro, Genovesi, Mercalli e Tito Lucrezio Caro. Le ragioni della protesta sono sostanzialmente le stesse: caro vita, riduzione delle risorse destinate all’istruzione pubblica, difficoltà economiche delle famiglie e contestazione delle politiche scolastiche del Governo.

Anche nei comuni vesuviani il malcontento è sfociato in manifestazioni. Il 22 ottobre, a San Giorgio a Cremano, sono scesi in piazza gli studenti degli istituti Medi, Carlo Urbani e Rocco Scotellaro, insieme ai ragazzi dei licei Flacco e Silvestri di Portici. Un corteo contro i rincari e le difficoltà legate al diritto allo studio, conclusosi con un confronto con il sindaco.

La protesta ha assunto anche una dimensione nazionale. A Roma, l’Unione degli Universitari ha organizzato una mobilitazione davanti a Montecitorio e in diversi atenei italiani, con tende e striscioni per denunciare il caro affitti, l’aumento delle spese universitarie e le difficoltà di accesso agli studi.

Da Torre Annunziata a Napoli, fino alle piazze della Capitale, emerge dunque un disagio che accomuna studenti di territori e realtà differenti. Non si protesta soltanto contro il costo della vita o per ottenere maggiori finanziamenti alla scuola. A essere messa in discussione è soprattutto la prospettiva di un futuro nel quale studiare, trovare un lavoro dignitoso e conquistare la propria autonomia economica sembrano obiettivi sempre più difficili da raggiungere.

Sarebbe un errore liquidare queste manifestazioni come semplici espressioni di ribellismo giovanile o ridurle agli slogan più provocatori. Dietro i cartelloni ironici, le occupazioni e i cortei si nasconde una domanda che la politica, a ogni livello, non può permettersi di ignorare: quali opportunità concrete è in grado di offrire alle nuove generazioni?

Perché quando tanti ragazzi scelgono di abbandonare per un giorno i banchi di scuola per scendere in strada, il problema non è soltanto capire perché protestano. È soprattutto interrogarsi sulle ragioni per cui tanti giovani non riescono più a guardare al proprio futuro con fiducia.

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