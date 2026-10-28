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Torre Annunziata, studenti in corteo contro il caro vita e i tagli alla scuola: «Ci state togliendo il futuro»
Centinaia di giovani sfilano per le strade cittadine tra slogan antifascisti e cartelli ironici. Sit-in in piazza Cesaro, mentre al Pitagora-Croce prosegue l’occupazione.
«Siamo tutti antifascisti». È lo slogan scandito da alcune centinaia di studenti degli istituti superiori di Torre Annunziata, che hanno sfilato per le strade cittadine per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle politiche del Governo e denunciare le difficoltà economiche e sociali che pesano soprattutto sulle giovani generazioni.
Al centro della mobilitazione, l’aumento del costo della vita, i tagli ai finanziamenti per la scuola pubblica e l’università e, più in generale, la preoccupazione per un futuro che i ragazzi percepiscono sempre più incerto.
Al corteo non hanno preso parte gli studenti del liceo Pitagora-Croce, che da ieri hanno occupato l’istituto di via Tagliamone in segno di protesta.
Cartelli ironici, slogan politici e tanta fantasia
Numerosi i cartelli esposti durante la manifestazione, nei quali la protesta si è mescolata all’ironia e alla creatività tipiche del linguaggio giovanile.
C’era quello scherzoso: «Vogliamo il cambiamento, ma non come i nostri ex che dicevano “siamo cambiati”», oppure «Meglio figli unici che Fratelli d’Italia».
Non mancavano gli slogan dal contenuto sociale: «Rispettate la nostra esistenza o aspettate la resistenza», «Se ci togliete il futuro, vi blocchiamo il presente» e «Nato nel Paese delle mezze verità».
Spazio anche alla satira politica, con un cartello raffigurante la presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata dalla scritta «Ce Accise!», e a messaggi di denuncia delle disuguaglianze economiche, come «Le guerre tra i poveri le vincono i ricchi».
A caratterizzare il corteo anche gli striscioni degli istituti scolastici. Gli studenti del Graziani hanno scelto lo slogan «Che ca… di vita è col caro vita, ma il Graziani unito non molla la partita», mentre quelli del de Chirico hanno manifestato dietro lo striscione «Il de Chirico non è indifferente ma lotta tra la gente».
Insomma, ai ragazzi non sono mancate né la fantasia né la voglia di far sentire la propria voce.
Il sit-in in piazza Cesaro
Dopo aver attraversato le strade cittadine, il corteo ha raggiunto piazza Cesaro, dove gli studenti hanno dato vita a un beve sit-in. Un momento di aggregazione e protesta prima di arrotolare cartelloni e striscioni e concludere la manifestazione.
Ma le ragioni della mobilitazione non si esauriscono con la fine del corteo. Dietro gli slogan e i messaggi ironici emerge un malessere generazionale che va ben oltre i confini di Torre Annunziata.
Da Torre Annunziata a Napoli, la protesta attraversa la Campania e l’Italia
Quella degli studenti torresi non è una manifestazione isolata, ma si inserisce in un’ondata di mobilitazioni che nelle ultime settimane ha coinvolto numerose scuole della Campania e diverse città italiane.
A Napoli, le occupazioni hanno interessato numerosi istituti superiori, tra cui i licei Umberto I, Sannazaro, Genovesi, Mercalli e Tito Lucrezio Caro. Le ragioni della protesta sono sostanzialmente le stesse: caro vita, riduzione delle risorse destinate all’istruzione pubblica, difficoltà economiche delle famiglie e contestazione delle politiche scolastiche del Governo.
Anche nei comuni vesuviani il malcontento è sfociato in manifestazioni. Il 22 ottobre, a San Giorgio a Cremano, sono scesi in piazza gli studenti degli istituti Medi, Carlo Urbani e Rocco Scotellaro, insieme ai ragazzi dei licei Flacco e Silvestri di Portici. Un corteo contro i rincari e le difficoltà legate al diritto allo studio, conclusosi con un confronto con il sindaco.
La protesta ha assunto anche una dimensione nazionale. A Roma, l’Unione degli Universitari ha organizzato una mobilitazione davanti a Montecitorio e in diversi atenei italiani, con tende e striscioni per denunciare il caro affitti, l’aumento delle spese universitarie e le difficoltà di accesso agli studi.
Da Torre Annunziata a Napoli, fino alle piazze della Capitale, emerge dunque un disagio che accomuna studenti di territori e realtà differenti. Non si protesta soltanto contro il costo della vita o per ottenere maggiori finanziamenti alla scuola. A essere messa in discussione è soprattutto la prospettiva di un futuro nel quale studiare, trovare un lavoro dignitoso e conquistare la propria autonomia economica sembrano obiettivi sempre più difficili da raggiungere.
Sarebbe un errore liquidare queste manifestazioni come semplici espressioni di ribellismo giovanile o ridurle agli slogan più provocatori. Dietro i cartelloni ironici, le occupazioni e i cortei si nasconde una domanda che la politica, a ogni livello, non può permettersi di ignorare: quali opportunità concrete è in grado di offrire alle nuove generazioni?
Perché quando tanti ragazzi scelgono di abbandonare per un giorno i banchi di scuola per scendere in strada, il problema non è soltanto capire perché protestano. È soprattutto interrogarsi sulle ragioni per cui tanti giovani non riescono più a guardare al proprio futuro con fiducia.
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