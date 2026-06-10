Portici, l'associazione "Verso il 25 Aprile" ricorda Pietro Gargano, giornalista de Il Mattino

A cura della Redazione

A due mesi dalla scomparsa del giornalista Pietro Galgano, la rete associativa "Verso il 25 aprile" di Portici, con "Pietro, nun te scurdammo" omaggia la figura del cronista de Il Mattino, inviato e caporedattore del più prestigioso quotidiano napoletano, nonché scrittore e saggista, cultore e appassionato di storia e costume del Mezzogiorno.

L'appuntamento è per venerdì 12 giugno alle ore 17:30 a Villa Fernandes, in via Diaz 144, a Portici.

A tracciarne un ricordo personale e professionale, gli amici e divulgatori Vincenzo Bonadies e Rosanna Bonsignore, lo storico Stanislao Scognamiglio, la collega Donatella Trotta.