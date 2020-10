A cura della Redazione

Otto nuovi positivi e cinque guariti a Terzigno. Sono i dati di domenica 18 ottobre relativi all'emergenza coronavirus nella cittadina vesuviana, e comunicati dal sindaco Francesco Ranieri. I soggetti sono in buona salute e in isolamento.

Sono quarantuno in totale i contagi regustrati da inizio pandemia.

"Il nuovo Dpcm del Governo dà ampi poteri ai Comuni - ha dichiarato Ranieri -. A molti non è ancora chiara l'importanza del momento. Troppi assembramenti di giovani e senza mascherine. Non guarderò in faccia a nessuno".