Boscoreale, torna il Mercato della Terra: protagonista il pomodoro vesuviano

A cura della Redazione

Torna a Boscoreale il Mercato della Terra – Paniere Vesuviano, l’appuntamento dedicato ai prodotti, ai sapori e alle eccellenze del territorio.

La manifestazione, che si tiene ogni seconda domenica del mese, è in programma domenica 13 settembre, dalle 9 alle 13, in piazza Vargas, area facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici grazie alla vicina fermata della Circumvesuviana sulla linea Poggiomarino-Napoli via Torre Annunziata.

Protagonista il pomodoro vesuviano

Al centro di questa edizione ci sarà il pomodoro vesuviano, presentato nelle sue diverse varietà, a cominciare dal celebre pomodorino del Piennolo.

Un'occasione per conoscere più da vicino le produzioni del territorio e il lavoro delle aziende locali, ma anche per approfondire il rapporto tra agricoltura e ambiente e riflettere sulle conseguenze dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla vita quotidiana.

Alle ore 11 è in programma un laboratorio dedicato al pomodoro, curato dall'azienda Egizio.

Mercato e cultura, cosa visitare a Boscoreale

La mattinata può trasformarsi anche in un'occasione per scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico di Boscoreale.

In località Villa Regina è possibile visitare la villa rustica di epoca romana e l'Antiquarium nazionale “Uomo e ambiente nel territorio vesuviano”. Nella stessa area si trova anche il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, arricchendo così l'offerta per chi sceglierà di trascorrere la domenica tra prodotti tipici, storia e territorio.