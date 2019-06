A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione da giovedì 13 giugno 2019 alle 21:00 a venerdì 14 giugno 2019 alle 05:00, nelle seguenti zone del comune di Gragnano :

Via Botticelli, Via Saletta, Via Sanzano II, Via Carmine, Via Foscolo, Via Petrarca, Via Quarantola, Via Trivioncello, Via Santa Croce, Via Cappella Della Guardia, Via Dei Pastai, Strada Vicinale Cupa Delle Grotte, Via Giacinto Gigante, Via Ogliaro, Via Piana, Via Varano, Via Motta Casa Dei Miri, Via Marinai D'italia, Via San Giovanni, Via Giosue' Carducci, Piazza Paride Del Pozzo, Piazza Del Rosario, Via Staglie, Via Castellammare, Via Ponte Trivione, Via Visitazione, Via Ponte Carmiano, Via Petrelloni, Via San Giovanni, Via Giosue' Carducci, Piazza Paride Del Pozzo, Piazza Del Rosario, Via Cupa Perillo, Cupa Saletta, Via Volte, Via Bersagliere Carmine Donnarumma, Strada Statale Per Agerola, Via Ariosto, Via Perillo, Via Santa Caterina, Via Vecchia Sigliano, Piazza Augusto Aubry, Via Molini Delle Capre, Via San Sebastiano, Via Tommaso Sorrentino, Via Giovanni Pascoli, Via Casa Dei Miri, Via Cappella Dei Bisi, Via Rampa Pigna, Via Vittorio Veneto, Via Giovanni Battista Vico, Via Del Presepe, Via Madonna Delle Grazie, Via Cupa Varano, Via Bagnuli, Via Starza, Via Roma, Via San Nicola Dei Miri, Via Raffaele Viviani, Localita' Castello, Via Sanzano, Via Dei Campi, Via Don Luigi Russo, Via Pasquale Nastro, Via Giovanni Della Rocca, Via Giacomo Leopardi, Via Lamma, Via Dei Sepolcri, Via Torricelli, Via Castello, Via Forchetelle, Piazza Mercato, Piazza Giacomo Matteotti, Via Lamma, Via Dei Sepolcri, Via Torricelli, Via Castello ed in tutte le traverse della strada.