Un’altra giornata senza contagi all’esito dei 17 tamponi analizzati oggi, 22 aprile, su cittadini di Castellammare di Stabia. "La tendenza è confortante, siamo sulla strada giusta e sono orgoglioso di voi - dice il sindaco Gaetano Cimmino -. Ma ora dobbiamo continuare a resistere, a restare in casa, ad evitare contatti sociali".

Il primo cittadino parla dei provvedimenti di allentamento delle restrizioni, disposti dal presidente della RegioneCampania VVincenzo De Luca. "Tutti gli esercizi commerciali resteranno chiusi il 25 e il 26 aprile e il 1° maggio, ad eccezione di farmacie, edicole (fino alle ore 14) e distributori di carburante. Occorre ancora uno sforzo, ancora un sacrificio, per vincere questa sfida. Continuiamo a restare uniti. Insieme ce la faremo".

Resta fermo a 35 il numero dei cittadini contagiati, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 12 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 54 persone. La polizia municipale, inoltre, ha effettuato controlli su 288 cittadini, tutti muniti di autocertificazione che comprovava la valida motivazione per circolare in strada.