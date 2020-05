A cura della Redazione

Terzo caso di contagio da coronavirus in due giorni a Castellammare di Stabia. La nuova paziente è una 40enne che nei giorni scorsi è stata sottoposta a tampone, il cui esito è risultato oggi positivo. Lo comunica il sindaco Gaetano Cimmino.

La donna è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare.

"E intanto salgono a 3 i pazienti positivi a Castellammare (non si registravano contagi, fino a ieri, da 17 giorni, ndr), segno evidente di un virus che tuttora è in circolo nella nostra città - prosegue Cimmino -. Sono 41 i cittadini contagiati, di cui 3 positivi, 5 deceduti e 33 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 30 persone. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia in questa fase di convivenza col Covid-19. E dobbiamo continuare a rispettare le regole: indossare la mascherina in modo corretto, lavare accuratamente le mani, evitare contesti affollati, seguire le disposizioni incluse nelle ordinanze comunali e regionali e nei decreti del Governo. Insieme ce la faremo".