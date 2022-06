A cura della Redazione

Controlli “alto impatto” dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia.

Sono stati 70 le persone identificate, 53 i veicoli passati al setaccio.

Denunciati due uomini per porto abusivo di arma. Nella loro vettura un tubo di ferro di 43 cm. Segnalate alla Prefettura due persone perché trovate in possesso di droga per uso personale.

Non sono mancate le sanzioni per inosservanza del Codice della Strada, con diversi scooter e auto sequestrati. Guida senza casco e guida senza copertura assicurativa i casi più frequenti riscontrati dai militari dell'Arma.