A cura di Mario Cardone

L’insegna de “Il Principe” svetta di nuovo nel cielo di Pompei, dopo una breve pausa dovuta all’avvicendamento generazionale.

Riapre con la sua proposta gourmet in pieno centro storico, nel tratto iniziale di via Colle San Bartolomeo, tra platani secolari dalle grandi chiome dove soffia nelle serate estive un venticello ristoratore mentre il tramonto tinge l’atmosfera circostante di una calda luce dorata.

E’ come se un pezzo di Parigi fosse rimbalzato a Pompei. Proprio nel tratto di strada in cui ha riaperto i battenti “Il Principe” bistrot & restaurant incorniciato in una struttura a veranda “ferro Eiffel” in verde liberty con le finestre a giorno e design minimalista anche dell’arredo interno.

L’accoglienza discreta con musica di sottofondo accoglie il cliente nella filosofia di gestione che punta alla valorizzazione del gusto nella sua più genuina espressione. La chicca del ristorante è nella “saletta riservata” che affaccia su un giardino d’arance. A più di trent’anni dall’iniziativa de “Il Principe” di prima edizione, che segnò una svolta della ristorazione pompeiana con l’abbandono della linea cosiddetta turistica per quella di qualità con l’impiego di materie prime a km 0. Ora, con “Il Principe” di seconda generazione, il timone è passato nelle mani di Gian Marco Carli, chef gourmet del bistrot restaurant spirit dal profilo innovativo e minimalista, che punta sul target giovane ma non tralascia la cucina tradizionale. Il personaggio, nonostante la giovane età, ha talento da vendere abbinato ad una natura seria e riflessiva che gli assicura la fiducia degli amici e la stima dei clienti. Parliamo di un imprenditore del food dalla formazione professionale di base di matrice universitaria, arricchita dalla valorizzazione del vasto patrimonio di conoscenze e sperimentazioni sul campo (l’archeo cucina e la preparazione del crudo di pesce) ereditate in parte dai genitori, Marco e Pina Carli, ma anche da iniziative avviate recentemente con buoni risultati.

L’ambiente del ristorante che il giovane Carli ha commissionato ai suoi architetti è formato da una sala per coppie e le comitive di giovani a caccia di nuove emozioni, i gruppi di degustazione e l’organizzazione di eventi e ricorrenze da festeggiare tavola, in buona compagnia e con un pranzo di classe con selezione di portate che vanno dal tradizionale all’innovativo, sempre nella coerenza gourmet grazie alla genuinità dei prodotti utilizzati e la coerenza negli abbinamenti dei gusti.

“Il biologico – osserva lo chef gourmet Gian Marco Carli – molti lo nominano ma solo pochi riescono a praticarlo”. “Il Pricipe” chiede al suo personale di sala e di cucina la cura dei dettagli nei rapporti della clientela oltre al calore dell’accoglienza. Il barista nell’angolo bistrot non è solo bravo ma è anche dotato di capacità di conversazione e creatività nella preparazione dei cocktail. I menù sono stati redatti con grafica pregevole. “La personalizzazione della comunicazione è fondamentale a tutti i livelli nella ristorazione”. Ha dichiarato Gian Marco Carli. La carta dei vini a disposizione delle proposte di abbinamento del sommelier prevede 99 etichette. I menù sono diversi, variano a seconda dei tempi di raccolta e delle stagioni, presentando proposte valide per ogni richiesta e situazione. Per esempio, per i panini di mare, per tutto il mese di luglio si consiglia tartara di tonno, pesto di basilico, pomodori di Sorrento, origano e stracciata di mozzarella oppure polpo alla griglia, frigitelli (peperoncini di fiume) provola di Agerola, Nduja. Nel prossimo mese di agosto arriveranno nuove proposte. Si punta contemporaneamente sulla cucina campana moderatamente variata da richiami esotici insieme alla proposta di pietanze tradizionali praticate per i primi e secondi a forte richiesta, come, ad esempio, il piatto di candele alla genovese di manzo, le linguine alla Nerano e il calamaro ripieno. Sono inoltre consigliate, e sempre apprezzate, le tipicità della tradizione campana (parmigiana di melenzane) che in alcuni casi, come i “puparuol mbuttunat”, viene “rivisitata” in chiave gourmet. A conclusione dell’intervista fatta mentre si sorseggia lo “spritz della casa", ci congediamo dal patron de “Il Principe”. ”A quando la prima stella Michelin?” E’ la domanda di buon augurio. “Ci stiamo lavorando – ci risponde – con il tempo e l’impegno professionale – ha proseguito - non mancherà di arrivare anche questo ambito riconoscimento”.