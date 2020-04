A cura di Mario Cardone

Oggi a Pompei è stata annunciata la quarta vittima del Covid-19. Si tratta di un ultrasettantenne residente nel quartiere di via Aldo Moro, considerata l’area urbana a maggior diffusione del virus (tra i casi positivi e quelli in quarantena). Il dato "confortante" è che nel frattempo i casi di contagio a Pompei sono aumentati - in diversi giorni - di una sola unità (20, di cui quattro, purtroppo, decessi).

Nello stesso tempo bisogna dire che non risulta che siano stati eseguiti in questi ultimi giorni nuovi tamponi. Se è vero il contrario, perché non sono stati inseriti dal Centro Operativo Comunale tra i dati forniti quotidianamente sui canali social del Comune?

Intanto, secondo le voci che abbiamo raccolto tra i residenti della via Colle San Bartolomeo a Pompei (nei pressi della Clinica Maria Rosaria) sarebbe stato ricoverato per accertamenti Covid-19, presso il terzo piano della clinica privata mariana, l'uomo scappato ieri dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e poi bloccato dai carabinieri del comandante Angelo Esposito sul treno della Vesuviana nella stazione di Pompei.

Carmine Cirillo, questo il nome del 53enne, frequentava la Mensa dei Poveri della Chiesa di Sant'Antonio a Leopardi e da lì era salito su un treno della Vesuviana in direzione Pompei. Allertati i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, questi si erano messi in contatto con il macchinista del treno affinché sostasse nella stazione di Pompei, visto che l'uomo non era sceso né a Trecase né a Torre Annunziata.