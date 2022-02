A cura della Redazione

La notte tra il 6 ed il 7 febbraio scorsi, a Pompei, in via Ripuaria, un rider è stato vittima di un incidente stradale e di un furto. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale di Castellammare di Stabia dopo lo schianto, ma proprio mentre trascorreva la notte in corsia, ricoverato con una frattura al piede, alcuni malviventi hanno deciso di rubargli lo scooter che era stato parcheggiato all’interno di una pompa di benzina.

L’episodio è stato denunciato dal Consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, a cui si è rivolta la compagna del giovane che ha dato vita ad una raccolta fondi on line (clicca qui). Fino ad oggi sono stati raccolti 265 euro frutto di nove donazioni. L'obiettivo è raggiungere quota 6mila euro.

“Sono la compagna del rider coinvolto nell’incidente di qualche sera fa, a cui hanno rubato il motorino - scrive la ragazza -. Volevo ringraziarla - dice rivolgendosi a Borrelli - per aver prestato la sua attenzione al nostro dramma e volevo chiederle se poteva aiutarci a far conoscere la raccolta fondi che abbiamo organizzato per ricomprare lo scooter rubato e restituire al mio compagno un briciolo di voglia di credere ancora nel genere umano. Perché, mi creda, è veramente distrutto. Non so se gli fanno più male le ferite della delusione o quelle dell’impatto".

La ragazza poi descrive il suo stato d'animo e l'apprensione per il compagno ed il suo/loro futuro: "Avendo perso il lavoro - dice ancora - era diventato rider e al momento dell’incidente stava proprio effettuando delle consegne". Poi, parlando ai ladri, scrive: "Avendogli rubato il motorino, avete distrutto ogni briciolo di possibilità di vivere degnamente". Infine, l'appello: "Con un piccolo gesto si può donare un sorriso e ricominciare a dare un po’ di speranza" allo sfortunato giovane.

“Ci impegneremo affinché il ragazzo, che non solo si messo in gioco ed ha rischiato la vita per fare il rider ma che ha subito un ignobile furto, possa tornare a lavorare appena guarito - le parole di Borrelli e del conduttore radiofonico de la Radiazza, Gianni Simioli -. Siamo convinti che anche questa raccolta fondi andrà bene, la solidarietà non è mai mancata al nostro popolo".