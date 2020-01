A cura della Redazione

GORI comunica che, a causa di un guasto improvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in diverse aree del territorio di Torre del Greco.

Il disservizio si protrarrà fino alle 20:00 di martedì 7 gennaio, nelle seguenti zone: via Nuova Resina, via Cappella Nuova degli Orefici, via Montagnelle, Traversa di via Resina Nuova, via Viuli, ed in tutte le relative traverse.