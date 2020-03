A cura della Redazione

Sono dieci i casi di contagio da coronavirus accertati sull'intero territorio di Torre del Greco e riconducibili a cinque nuclei familiari.

Lo ha affermato il sindaco Giovanni Palomba nel corso dell'ultimo aggiornamento del Centro Operativo Comunale, convocato in seduta permanente nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, e presieduto dal primo cittadino.

Dal Dipartimento di Prevenzione Generale dell'ASL Na3 Sud, si apprende che dei dieci soggetti individuati e positivi al tampone, cinque sono in regime di ricovero ospedaliero e cinque, invece, sono in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni, assistiti e curati secondo tutti i protocolli del caso, e in contatto costante con le autorità sanitarie.

"Continuiamo a lavorare - le parole del sindaco Palomba - nel solo ed esclusivo interesse della città e dei cittadini tutti che invito alla piena collaborazione con gli organi istituzionali. Siamo al lavoro, ormai da tre giorni, per intervenire nelle forme e nei modi più consoni e più idonei ad affrontare questo particolare momento che vede coinvolta la nostra comunità. Comprendo le difficoltà di queste ore ma è prioritario ricordare che le sole informazioni attendibili e a cui fare rifermento sono i comunicati diramati dal mio ufficio stampa agli organi della comunicazione e pubblicati sul sito del comune di Torre del Greco, evitando di dare credito a messaggi vocali o di altra natura che stanno imperversando sui social ledendo e diffamando l'immagine della città tutta".