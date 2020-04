A cura della Redazione

Sei nuovi casi di contagio da coronavirus a Torre del Greco e altre tre persone decedute, di 82, 69 e 50 anni. I morti per il Covid-19 salgono dunque a 13 nella città corallina, mentre i positivi sono 55, di cui 16 ricoverati in ospedale e 39 in isolamento a casa.

Atteso, poi, per le prossime ore - da parte dell’Autorità Sanitaria Locale – ​ il riscontro dell’esito degli ultimi tamponi praticati.

È stata, inoltre, prorogata, nel corso della giornata, e sino al 14 aprile, l’ordinanza di sospensione del pagamento delle strisce blu.

“Continuiamo – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – a registrare un aumento dei dati numerici. Ho chiesto per i prossimi giorni, a tutte le Forze dell’Ordine del territorio, di intensificare ancora di più i controlli, anche se ciò non è sufficiente senza la necessaria collaborazione di parte di tutti i cittadini. Restare nelle proprie case, ad oggi, è l’unico strumento efficace di contrasto e contenimento alla diffusione dell’emergenza epidemiologica che da un mese vede la nostra città tra le più colpite dell’intera regione. Non è più tempo di essere superficiali. La capacità di autogestione di una comunità deve iniziare da una profonda coscienza civica che oggi, più che mai, siamo tutti chiamati a dimostrare. Non molliamo, proprio ora. Uniti ce la faremo”.