A cura della Redazione

Nessun nuovo contagio e un guarito. È il bollettino sull'emergenza coronavirus del 7 aprile a Torre del Greco.

Scende a 38 dunque il numero dei soggetti positivi al Covid-19, 13 ospedalizzati e 25 in isolamento. I deceduti sono 14, 18 i guariti.

Intanto, è stata attivata la pagina Facebook istituzionale “Comune di Torre del Greco” per offrire, in questo particolare momento di emergenza sanitaria - e non solo - un ulteriore canale di comunicazione dell’Ente, e garantire a tutti i cittadini la possibilità di una corretta informazione sulla vita amministrativa della città.

In serata, inoltre, il sindaco Giovanni Palomba è intervenuto all’Ospedale Maresca per partecipare al flash-mob di solidarietà al personale sanitario e parasanitario, organizzato dalle Forze dell’Ordine.

“Un gesto bello e significativo – dichiara il primo cittadino – quello che stasera abbiamo espresso alla comunità medica dell’Ospedale Maresca, e che manifesta oltretutto la profonda responsabilità civica della nostra comunità territoriale. È doveroso, a nome dell’intera Amministrazione comunale, un sincero ​ ringraziamento per il lavoro svolto, quotidianamente, in modo instancabile e continuo a beneficio della collettività tutta. Ritorna, in questi giorni, chiara e trasparente l’importanza del nostro presidio ospedaliero. È da qui che dobbiamo partire per iniziare una nuova pagina che veda restituita una nuova dignità al Maresca. Non sfiduciamoci e non molliamo. Uniti ce la faremo”.