Torre del Greco ripiomba nell'emergenza coronavirus. Dopo alcuni giorni in cui non si erano registra​ti nuovi contagi e morti, oggi arriva la notizia di due nuovi casi e, purtroppo, di un decesso, una persona di 61 anni. Che porta il numero dei soggetti che hanno persa la vita a causa del Covid-19 a 18.

Sono 39 le persone attualmente positive, 32 quelle guarite.

“Stiamo lottando – le parole del sindaco Giovanni Palomba – contro un nemico subdolo, e i dati di questa sera, purtroppo, ne sono una triste dimostrazione. Appena ieri ho invitato la cittadinanza a continuare ad osservare, rigorosamente, le misure restrittive per il contenimento ed il contrasto alla diffusione epidemiologica in atto dalla quale ​ Torre del Greco - voglio ribadirlo - non è ancora uscita. I dati rincuoranti degli ultimi giorni non devono indurre ad abbassare l’attenzione. L’emergenza c’è e continua. Restiamo a casa e rispettiamo le prescrizioni del Governo, senza mollare mai. Uniti ce la faremo”.