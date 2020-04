A cura della Redazione

Nessun nuovo contagio da coronavirus a Torre del Greco. Due nuovi guariti. Otto tamponi esaminati, tutti negativi.

È il bollettino del 23 aprile diffuso dal Centro Operativo Comunale corallino.

Scende a 20 il numero delle persone attualmente positive, 51 quelle guarite, 20 i decessi.

Intanto, sul sostegno alimentare alle fasce deboli della popolazione, il sindaco Giovanni Palomba precisa che "ad oggi sono stati consegnati 1.673 buoni spesa per il cosiddetto sussidio alimentare. Resta da completare, nella giornata di domani, la consegna degli ultimi 55 buoni non ancora recapitati per irreperibilità temporanea dei destinatari del beneficio stesso".

Nel frattempo, "la nostra speranza cresce, ogni giorno di più, insieme ai dati numerici che ci vengono forniti dalle autorità sanitarie - continua il sindaco -. Continuiamo a registrare, infatti, come è evidente, un aumento dei soggetti guariti che, certamente, ci fa ben pensare sulla validità delle azioni messe in campo e sugli sforzi sinora effettuati. Garantiremo, soprattutto per i prossimi giorni, attività di presidio e controllo dell’intero territorio comunale in applicazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica. Chiedo ai torresi tutti di continuare a resistere. Uniti ce la faremo”.