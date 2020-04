A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus a Torre del Greco. Un'altra persona guarita.

Scendono a 15 le persone attualmente positive, 57 sono i guariti, 20 i decessi.

Lo comunica il Centro Operativo Comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba

In ambito amministrativo, il primo cittadino ha diramato una comunicazione a supporto della nota di chiarimenti, resi dalla Regione Campania in riferimento all’ordinanza n. 37 del 22 aprile scorso.a firma del presidente Vincenzo De Luca, precisando che nella giornata del 1 maggio sono consentite le attività di ristorazione – pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – limitatamente al solo servizio di consegna a domicilio.

“Bisogna restare a casa – ha dichiarato con fermezza Palomba -. Registriamo, infatti, una movimentazione eccessiva per strada, e oltretutto non giustificata. Anzi, mi preme raccomandare che è indispensabile uscire muniti di autocertificazione, perché è un dovere del cittadino attestare le motivazioni dei propri spostamenti, e non un servizio a carico delle Forze dell’Ordine. Il 4 maggio non è il giorno della libertà. Bisogna progressivamente riattivare un tessuto sociale ed economico sulla base, tuttavia, degli obblighi di distanziamento sociale e di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del virus, tuttora in atto nella nostra città. Non molliamo proprio ora. ​Uniti ce la faremo”.