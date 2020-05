A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus è stato registrato a Torre del Greco.

Restano gli stessi i numeri dell'epidemia: 9 persone ancora positive, 63 guarite e 20 decedute.

Nel frattempo, il primo cittadino Giovanni Palomba ha sottoscritto una missiva indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Governatore della Giunta Regionale e ai Presidenti nazionale e regionale dell’ANCI per chiedere - in fase di adozione del prossimo decreto legge - una deroga alla normativa attualmente vigente, in modo da poter coprire i costi del servizio R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) e quindi della Tari con fondi propri del comune. Una proposta che, se approvata e varata, consentirebbe la possibilità in capo ai Comuni di riconoscere un’esenzione parziale in favore di tutti i cittadini, almeno, per i soli​ periodi dell’emergenza sanitaria durante i quali è stato imposto il blocco a tutte le attività.

“Continuiamo a lavorare – ha dichiarato il sindaco – nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini torresi. Sono pienamente consapevole delle difficoltà della nostra comunità cittadina a causa dell’emergenza epidemiologica che ha bloccato ogni attività. E’ per questo che voglio rassicurare tutti ribadendo che sosterrò personalmente ogni azione ed iniziativa da intraprendere a favore e vantaggio dei nostri cittadini. Resistiamo e non molliamo. ​ Uniti ce la faremo”.