Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, sabato 9 maggio, a Torre del Greco.

Resta fermo a 6 il numero delle persone attualmente positive al coronavirus, 66 quelle guarite, 20 quelle decedute.

Intanto, il sindaco Giovanni Palomba ha scritto una lettera di appello rivolta all'intera comunità di Torre del Greco per invitare i torresi al massimo e perentorio rispetto delle regole di distanziamento sociale e di adozione dei dispositivi di sicurezza – in particolar modo le mascherine – alla luce delle innumerevoli segnalazioni, nonché, dei diversi video in circolazione da qualche giorno sui social, e, al fine di scongiurare eventuali nuovi contagi, sul territorio, derivanti da maldestri comportamenti di taluni cittadini.

“Un appello necessario ed obbligato – dichiara, con autorevolezza, il primo cittadino – nato dalla consapevolezza e dall’osservazione di un eccessivo e pericoloso rilassamento da parte dei cittadini, soprattutto i più giovani, in questa delicata e transitoria fase 2. Purtroppo, non possiamo permetterci errori. È per questo che, qualora dovessero verificarsi nuove ipotesi di contagio sul territorio, non esiterò a denunziare i diretti responsabili, e, nel caso in cui questi fossero adolescenti, anche i loro genitori. È opportuno che ciascuno sia il buon controllore di se stesso. ​Ritorniamo vigili e non molliamo proprio ora. ​ Uniti ce la faremo”.