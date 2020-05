A cura della Redazione

Nessun nuovo contagio da coronavirus a Torre del Greco e due persone guarite.

Restano 2 i soggetti ancora positivi al Covid-19 l, entrambi ricoverati in ospedale; 70 quelli guariti, 20 deceduti.

“I dati numerici, ormai – riferisce il sindaco Giovanni Palomba – sono chiari ed evidenti. La città di Torre del Greco, non senza sforzi e ad un prezzo altissimo, ha quasi del tutto superato uno dei periodi più difficili e drammatici della sua storia moderna. Ma non può e non deve fermarsi qui il lavoro e l’impegno di ciascuno di noi. Anzi, inizia ora una fase ancora più delicata nella quale necessariamente è richiesta la responsabilità e l’impegno di ciascuno di noi. Lo sto dicendo da giorni, e non smetterò di ripeterlo: essere usciti dal tunnel dei contagi, non significa aver debellato il virus, né tanto meno aver scansato il peggio. Basta infatti pochissimo, che a causa di condotte imprudenti di alcuni cittadini, si possa ricadere in una nuova spirale di diffusione del COVID. Usiamo, quindi, tutte le precauzioni possibili e continuiamo a mantenere il distanziamento sociale. Resistiamo e non molliamo. Uniti ce la faremo”.