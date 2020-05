A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus è stato registrato, nella giornata del 19 maggio, a Torre del Greco. Esaminati 5 tamponi, tutti negativi.

Resta invariata la situazione: 2 attuali positivi, 72 guariti e 20 decessi.

“Siamo costantemente al lavoro – le dichiarazioni del sindaco Giovanni Palomba –al Centro Operativo Comunale, per monitorare di continuo l’andamento e l’evoluzione della questione epidemiologica in città. Registriamo una fase di assestamento che ci conforta rispetto alle previsioni future. Tuttavia, non possiamo prescindere dal ribadire e ricordare che, in attesa di un effettivo vaccino, il distanziamento sociale rimane l’unico metodo più efficace – oltre a quelli più volte indicati – di contrasto e contenimento alla diffusione del virus. È un momento difficile, nuovo ed inaspettato per tutti che, però, impone a ciascuno una nuova riorganizzazione della propria vita personale e relazionale. Bisogna insistere e perseverare nel comune obiettivo di superare una crisi sanitaria senza precedenti nella nostra città e nel Paese intero. Dai prossimi giorni, inoltre, gli unici comunicati che dirameremo agli organi di stampa - conclude Palomba - saranno quelli legati ad una eventuale variazione della situazione virale sul territorio. Collaboriamo e non molliamo. Uniti ce la faremo”.