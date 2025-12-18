A cura della Redazione

Un passo storico per la tutela e la valorizzazione di una delle più antiche tradizioni del Mediterraneo. Domani, venerdì 19 dicembre alle ore 17.30, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà la nascita ufficiale della prima Rete mediterranea delle città del corallo, un progetto internazionale che mette in connessione territori, culture e comunità legate da secoli alla lavorazione del corallo rosso.

L’iniziativa prenderà forma durante la tavola rotonda internazionale dal titolo “Rotte del corallo – Dialogo tra culture mediterranee”, che vedrà confrontarsi maestri corallai e rappresentanti istituzionali provenienti da Trapani, Sciacca, Torre del Greco, Alghero, Tunisia e Andalusia. Un’occasione di dialogo sui saperi artigianali, sulle tradizioni produttive e sulle prospettive future di un comparto che rappresenta un patrimonio culturale condiviso. L’evento sarà trasmesso anche online per consentire una partecipazione più ampia.

A sottolineare il rilievo istituzionale dell’appuntamento sarà la presenza del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, a conferma del forte legame tra le istituzioni e una tradizione che costituisce un elemento identitario di valore internazionale.

“Porteremo all’attenzione dei presenti – sottolinea il primo cittadino – il lavoro che come amministrazione comunale stiamo portando avanti in sinergia con tutte le realtà cittadine coinvolte nella lavorazione del corallo. Un percorso che ci ha consentito di inaugurare il primo museo virtuale dell’oro rosso e che ci porterà presto all’apertura del polo dei saperi, strutture pensate per valorizzare una tradizione che ha reso Torre del Greco famosa nel mondo e per sostenere l’intera filiera, dagli artigiani al mondo della scuola, a partire dal liceo artistico Degni”.

Momento centrale dell’incontro sarà la firma del protocollo d’intesa, che sancirà ufficialmente la nascita della Rete mediterranea delle città del corallo, dando avvio a un percorso strutturato di tutela, promozione e cooperazione culturale tra le realtà coinvolte.

Tra i protagonisti anche Assocoral, che parteciperà alla tavola rotonda con il presidente Vincenzo Aucella, chiamato a rappresentare l’esperienza di Torre del Greco, riconosciuta a livello internazionale come capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo.

“Abbiamo accolto con grande interesse l’invito degli organizzatori – spiega Aucella – perché per la prima volta ci sarà un confronto diretto tra tutte le città del corallo: da chi lo lavorava in passato a chi lo lavora ancora oggi, da chi lo pescava a chi oggi lo raccoglie. Porteremo la nostra esperienza, i progetti in fase di realizzazione come l’Igp e il riconoscimento Unesco, senza dimenticare l’aspetto per noi più importante: la longevità del settore, che passa dalla formazione e dal coinvolgimento dei giovani”.

La nascita della Rete mediterranea delle città del corallo rappresenta così un nuovo ponte tra popoli, generazioni e identità mediterranee, nel segno di un materiale che da secoli unisce storia, cultura e artigianato d’eccellenza.