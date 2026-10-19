Torre del Greco, si allarga l'Unione delle Forze Civiche: aderiscono altre quattro liste

Forza Torre, Torre Futura, Idea Nuova e Casa Futura entrano nella coalizione alternativa all'amministrazione Mennella. A novembre i primi incontri pubblici,

Si allarga a Torre del Greco l'Unione delle Forze Civiche, il progetto politico nato con l'obiettivo di costruire un'alternativa all'attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Nel corso dell'ultimo incontro dei portavoce è stata ufficializzata l'adesione di quattro nuove liste civiche: Forza Torre, Torre Futura, Idea Nuova e Casa Futura. Un ampliamento che, secondo i promotori, conferma la crescente capacità di aggregazione del nascente polo civico e la volontà di coinvolgere nuove realtà politiche e associative del territorio.

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Le critiche all'amministrazione Mennella

L'Unione delle Forze Civiche si propone di contrastare quello che i suoi rappresentanti definiscono il «sistema feudale» del sindaco Mennella e dell'attuale maggioranza di Palazzo Baronale.

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Una definizione fortemente critica, con la quale la coalizione intende mettere sotto osservazione l'operato dell'amministrazione comunale.

I promotori precisano che l'iniziativa non vuole tradursi in attacchi personali, ma in un'attività di analisi e controllo delle scelte amministrative, con particolare attenzione alla gestione della spesa pubblica, agli incarichi, alle nomine, ai servizi e agli affidamenti.

L'obiettivo dichiarato è quello di sottoporre al giudizio dei cittadini fatti e documenti verificabili, promuovendo maggiore trasparenza e controllo pubblico sull'attività del Comune.

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Un progetto politico per i prossimi dieci anni

La nuova coalizione punta a superare divisioni, personalismi e logiche correntizie, mettendo al centro del proprio programma gli interessi della città.

Informare, verificare, controllare, proporre, unire e cambiare sono le sei direttrici sulle quali l'Unione intende sviluppare la propria azione politica.

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L'ambizione è quella di costruire una classe dirigente competente e un'alternativa di governo partecipata, indipendente dalle tradizionali dinamiche di potere.

Il progetto guarda ai prossimi dieci anni e prevede una prima fase dedicata all'ascolto del territorio e all'analisi delle principali criticità cittadine, rinviando a un momento successivo qualsiasi decisione su candidature e incarichi.

A novembre il primo convegno su trasparenza e legalità

La prima uscita pubblica dell'Unione delle Forze Civiche è prevista per novembre, con un convegno dedicato ai temi della trasparenza e della legalità nella pubblica amministrazione.

L'appuntamento darà il via a un ciclo di incontri tematici e approfondimenti sulle problematiche di Torre del Greco, con il coinvolgimento di professionisti, associazioni e cittadini.

L'intenzione è quella di raccogliere contributi e proposte per elaborare un programma di sviluppo a lungo termine, partendo dalle esigenze concrete della comunità.

La coalizione sottolinea infine che tutte le iniziative saranno autofinanziate dai partecipanti, una scelta che i promotori presentano come ulteriore garanzia di autonomia e indipendenza del progetto politico.