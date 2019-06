A cura della Redazione

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, i imilitari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo - emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli - nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto delle società “AP SRL” e “AP COMMERCIALE SRL”, alle quali fa capo la catena di supermercati a marchio “SOLE 365”, con 41 punti vendita situati tra le province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino, del valore di 20 milioni di euro.

Le accuse sono di bancarotta fraudolenta e frode fiscale. I responsabili avrebbero pianificato e realizzato, in modo organizzato e perdurante nel tempo, una serie di condotte distrattive in danno di una società fallita a loro riconducibile (SUNRISE SUPERMERCATI SRL) nonché posto in essere operazioni volte a omettere il versamento delle imposte a favore dell’Erario. In particolare, la compagine avrebbe operato, attraverso varie società facenti capo alla medesima, con il preciso scopo di mantenere, mediante vorticosi avvicendamenti, integro il patrimonio aziendale a fronte dei debiti accumulatisi nel corso degli anni con i creditori della società poi fallita, tra cui spicca il credito vantato dall’Erario per imposte e sanzioni mai versati (oltre 5 milioni di euro).

Attraverso gli accertamenti patrimoniali, delegati dalla Procura di Napoli alla Guardia di Finanza, è stato ricostruito l’intero patrimonio mobiliare e immobiliare sottratto alla procedura di fallimento ed è stata individuata la frode fiscale descritta.

All’esito delle operazioni sono state poste in amministrazione giudiziaria le due società “AP SRL” e “AP COMMERCIALE SRL” con i 41 punti vendita, che hanno totalizzato, nell’ultima annualità, un volume di affari di oltre 200 milioni di euro.

Sono stati inoltre sottoposti a sequestro un’imbarcazione da diporto, due Maserati e undici immobili per un valore complessivo di mercato di oltre un milione di euro.

Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali dei circa duemila dipendenti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la prosecuzione dell’attività commerciale affidando la gestione della catena di supermercati a due professionisti nominati amministratori giudiziari.