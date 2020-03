A cura della Redazione

Ospedale di Boscotrecase: su quattro tamponi portati ad analizzare all'ospedale Cotugno di Napoli, tre sono risultati positivi.

Il primo è di una persona anziana che abita in via Cipriani, nei pressi di via Andolfi, alla periferia di Torre Annunziata, al confine tra Boscoreale e Pompei. Sarebbe il primo caso di contagio da coronavirus nella cittadina oplontina.

La seconda contagiata sarebbe una donna di Torre del Greco, moglie di un dipendente del comune di Torre Annunziata.

Del terzo caso non si conosce ancora la provenienza.