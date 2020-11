A cura della Redazione

Sedici migranti, tra cui due donne, sono sbarcati ieri sera a Nerano, a Marina del Cantone, uno dei borghi di Massa Lubrense (Napoli), in Penisola Sorrentina.

Scesi da una imbarcazione si sono fermati nell'abitato. La proprietaria di una salumeria ha aperto il negozio e ha dato loro da mangiare.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, che hanno coordinato le operazioni di assistenza oltre ad accertare come siano giunti in Campania e da dove. Sul posto ci sono giunti anche i sanitari del 118, quelli della Guardia Costiera e della polizia municipale.

Si è proceduto per trovare una sistemazione provvisoria per alloggiarli per la notte in attesa di identificarli stamattina e stabilire la loro destinazione.

(Foto Ansa)