Fiamme in un appartamento in via Carlo Poerio a Torre Annunziata.

In torno alle 4 di questa mattina si è sviluppato un incendio in un appartamento al piano ammezzato di via Carlo Poerio, la strada che conduce all'Ufficio Postale. All’interno vi abita una donna che per fortuna è riuscita a mettersi in salvo calandosi dalla finestra. Gli abitanti del palazzo sono stati costretti a restare nei loro appartamenti in quanto l'androne era invaso completamente dal fumo.

Sul posto sono giunte due autobotti dei Vigili del fuoco ed un'autoscala, oltre ad un'ambulanza ed una pattuglia del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata.

Per domare l’incendio, i pompieri sono entrati dal civico 16 di via Lava dove le pareti dell’appartamento erano completamente distrutte.

Indagini in corso da parte delle Forze dell’ordine per risalire alla causa dell’incendio. Sembra però che le fiamme si siano sviluppate da una candela accesa.