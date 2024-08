A cura della Redazione

Cocaina, a due passi dai locali più famosi della Regina di Roccia. Capri non dorme mai e con la folla della bella vita agostana è più viva che mai.

I carabinieri della Compagnia di Sorrento non mollano la presa e presidiano ogni angolo dell’isola. E proprio durante i controlli del weekend, i militari della stazione caprese hanno trovato 5 grammi di cocaina, nascosti sotto un vaso lungo una stradina del centro cittadino. Stupefacente che sarebbe stato smerciato ai clienti in cerca di sballo, che è invece finito nelle maglie dei controlli.

Due le persone denunciate dagli stessi carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Sfrecciavano tra le strade strettissime dell’isola nonostante avessero un tasso alcolemico superiore al limite previsto.

Controlli anche in mare con il battello della stazione di Capri, impiegato attorno ai Faraglioni per preservare l’ecosistema marino dall’overtourism. Diverse le imbarcazioni sanzionate, tutte per avere violato il codice di navigazione.

Presenza visibile anche in terraferma. E’ a Vico Equense che i militari hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 17enne di Sant’Antonio Abate. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana.

Altra denuncia per un altro 17enne, sorpreso nel centro di Sorrento con un tirapugni nelle tasche. Risponderà di porto di armi oggetti ad offendere.