Nino Vicidomini, il poeta giornalista come lui stesso si definisce. Vincitore di molti e importanti premi letterari, citato in note antologie poetiche. Ha collaborato con diversi giornali , ma ha fatto dei racconti e delle poesie “il suo pane quotidiano”. Sillabario napoletano, Pazzianno Pazzianno, Stroppole Papicchie e Fattarielli ci raccontano, tra gli altri suoi libri, il nostro dialetto, i giochi e le cantilene dei nostri nonni.

Nino ci fa rivivere nelle sue opere il passato per riproporlo anche alle generazioni future. Il suo è un lavoro di continua ricerca del tempo perduto che però lui intende salvare dall’oblio.

L’ultimo lavoro che ci propone, e che sarà in edicola a breve, è intitolato “ I tepori del cuore”. Racconti vesuviani nei quali ci descrive microstorie del nostro territorio, mestieri dimenticati e personaggi della nostra vita quotidiana (lavoratori, artisti, donne) che hanno lasciato una traccia indelebile nella loro vita, fatta anche di genialità e eroismo. Insomma è un libro da leggere, soprattutto per far conoscere pagine sconosciute della nostra storia cittadina.