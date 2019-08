A cura di Biagio Soffitto

Solo qualche breve nota in margine all'accoltellamento di pochi giorni fa che ha avuto per protagonisti due minorenni della nostra città, appena dieci anni il feritore, quattordici il ferito.

Niente di eccezionalmente grave si dirà, episodi simili sono sempre più frequenti e non solo sul polveroso e rabberciato asfalto di Largo Grazie, dove auto in sosta e uno sventrato sacco dell'immondizia segnano i limiti di un improvvisato campo di gioco, mentre quattro pietre delimitando le porte aprono alla magica poesia del calcio.

Episodi simili si verificano anche sui lindi campetti in erba delle ricche Gallarate e Busto Arsizio, quelli con le panchine, le docce, le linee di gioco tracciate alla perfezione e i pali delle porte perfettamente simmetrici. Niente di eccezionalmente grave si dirà allora, tanto chi bada più a queste cose oramai?

Eppure quelle ferite, ad aver giusto un grammo di sensibilità e capacità di sapersi ancora indignare, ci riguardano, ci riguardano eccome. Ci interrogano nel profondo, bussano alla nostra coscienza destabilizzandoci, perché le sentiamo nella carne, siamo l'inguine che le ha ricevute, il sangue fuoriuscito ma, soprattutto, la mano che le ha inferte. Terribilmente partecipi di questa doppia natura di vittime e carenefici. Nessun processo o sociologismo d'accatto, come giustamente suggerisce don Ciro Cozzolino, Presidente di Libera, ma è tuttavia necessario e doveroso, raccogliendo anche l'invito di don Antonio Carbone, cercare risposte e soluzioni dentro noi stessi, interrogare la propria coscienza a partire dalle sconfitte che segnano la storia di questa città.

Una storia marcata da muri invisibili, fatti di pregiudizio, odio, indifferenza, pavidità. C’è infatti ancora oggi una linea immaginaria eppure realissima, una ferita non chiusa, un luogo di tutti e di nessuno, di cui ognuno, invisibilmente, è parte. Una linea spessa innumerevoli anni, un solco che attraversa oramai le generazioni e le stesse voci che ne parlano sempre più stancamente.

Due mondi, che non comunicano, soprattutto per colpa di quello cosiddetto “bene”, ma che poi tanto “bene” non è, ed in mezzo ad essi una classe politica che incide e decide poco, ostaggio com'è del peso ingombrante di incapacità pluridecennali, pesante eredità, inutile nasconderselo. Quello che più preoccupa però, è la percezione di uno stato d’animo collettivo che sembra esprimere un diffuso senso dell'irreparabile.

Quanto sta accadendo sotto i nostri occhi pare quasi appartenere al corso, meglio ancora, all’ordine naturale delle cose. Trionfa oramai la rassegnazione, peggio ancora, l'ottocentesco convincimento che le disuguaglianze nei redditi, nelle scelte di vita, nei percorsi, corrispondano a disuguaglianze nelle intelligenze e quindi, essendo naturali, vadano semplicemente accettate come un dato di fatto. Quasi come se fosse tornata l'idea antica che chi sta dall'altra parte è colpevole, e se è colpevole e quindi demeritevole, diventa etico non far niente perché la colpa dell'altro giustifica la nostra indifferenza.

Questo è il punto, questo, al di là di tutto, è il nodo che bisogna sciogliere. Il paradosso col quale smetto di approfittare della pazienza di quelli che leggeranno questa mia noticina, è che le soluzioni le conosciamo, le conosciamo bene, inutile parlarne. Ma sono scomode, impegnative, rischiose, e poi diciamocela tutta, fino a quando episodi del genere accadranno agli altri e non a me o ai miei, ma si, che importa…