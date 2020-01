A cura della Redazione

Una Fiorentina rinvigorita dalla cura Iachini è attesa al San Paolo dopo aver battuto la Spal in campionato e l'Atalanta in Coppa Italia. I viola sono ospiti del Napoli nel posticipo di sabato, partita visibile in diretta su DAZN1 (canale 209). La squadra di Gattuso, che prima del successo sul Perugia agli ottavi di Coppa Italia aveva rimediato due ko da Lazio e Inter, prova a cambiare rotta attraverso un mercato che ha puntellato il centrocampo: gli innesti di Demme e Lobotka - che potrebbero subentrare a partita in corso - consentono all'allenatore di avere una vasta scelta. I problemi del Napoli, però, in questa giornata sono in difesa.

Napoli, emergenza difesa

Maksimovic e Malcuit ko, Mario Rui squalificato. Se Koulibaly non dovesse recuperare (il senegalese ha svolto lavoro personalizzato come Mertens e Ghoulam) si metterebbe davvero male per Gattuso, che si ritroverebbe con una linea difensiva obbligata: Di Lorenzo a destra, Luperto e Manolas centrali, Hysaj a sinistra. In porta vedremo ancora Ospina. In panchina i due nuovi acquisti Lobotka e Demme.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina, Cutrone scalpita

Sono 24 i convocati di Iachini per la trasferta di Napoli. Ecco l'elenco in ordine alfabetico: Badelj, Benassi, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic e Zurkowski. Il grande dubbio riguarda il partner d'attacco di Chiesa, con Cutrone fresco del gol in Coppa Italia che scalpita per partire dal 1'.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.