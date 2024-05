A cura della Redazione

L’Area Socialista, lista elettorale a sostegno del candidato sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, pubblica una locandina con il suo simbolo politico e il volto di Cuccurullo nella quale si sponsorizza la Notte Europea dei Musei. Poi la scritta: “Il candidato sindaco Corrado Cuccurullo incontra l’Area Socialista, i sostenitori e i cittadini che vorranno riscoprire le bellezze del nostro territorio”.

Così come è stato ideato, l’invito lasciava chiaramente intendere che l’incontro si sarebbe avuto all’interno degli scavi di Oplonti. Da qui il comunicato del Parco Archeologico di Pompei: “In merito all‘annuncio, comparso sui social media dell’area socialista di Torre Annunziata, da svolgersi nel sito di Oplonti durante la Notte dei musei, la direzione del Parco archeologico di Pompei comunica che tale iniziativa non risulta autorizzata, né conciliabile con il ruolo culturale dei parchi e musei statali. Il nostro personale vigilerà sul rispetto delle regole e non consentirà alcuna attività in contrasto con la fruizione pubblica, inclusiva e imparziale del patrimonio”.

Uno scivolone allora dell'Area Socialista? No, a sentire i suoi rappresentanti, solo un equivoco.

“In merito alla comunicazione e le notizie recentemente sollevate riguardo la pubblicazione sui social di una locandina relativa all'iniziativa presso la Villa di Poppea - si legge in una nota -, l’Area Socialista ritiene necessario chiarire quanto segue. L'evento in questione ha come obiettivo principale la riscoperta e la valorizzazione della bellezza storica e culturale della Villa di Poppea. Questa iniziativa è un'opportunità per i sostenitori ma soprattutto per tutti i cittadini di apprezzare un patrimonio storico di inestimabile valore. Ribadiamo con fermezza che l'evento è stato concepito come un momento di valorizzazione culturale libero da qualsiasi forma di divulgazione politica.

La superficiale realizzazione e conseguente pubblicazione della locandina su alcuni profili social ha generato un fraintendimento, associando erroneamente l'iniziativa a una propaganda politica. Desideriamo sottolineare che tale pubblicazione, promossa dall’Area Socialista, è avvenuta senza una corretta verifica o approvazione da parte del candidato a sindaco Corrado Cuccurullo. Ribadiamo che la presenza di un candidato a sindaco, in un’iniziativa così ampia del Ministero della Cultura, non costituisce in alcun modo un'attività politica o un contrasto con la fruizione pubblica, inclusiva e imparziale del patrimonio. Ribadiamo che il nostro unico intento è la valorizzazione e la riscoperta della Villa di Poppea, nel rispetto della neutralità e dell'inclusività”.

Intanto i rappresentanti dell’Area Socialista fanno sapere che sarà ristampata una nuova locandina in cui in cui sarà specificato che l’incontro si farà a via Sepolcri, fuori dagli Scavi, e che tale appuntamento non è assolutamente collegato alle iniziative in atto del Ministero della Cultura”.