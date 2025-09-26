A cura della Redazione

Quante volte arriviamo a sera con la sensazione di non aver avuto un attimo per noi? La verità è che spesso non è questione di mancanza di tempo, ma di come lo gestiamo. Ecco qualche dritta semplice ma efficace:

  1. Fai una lista realistica
    Scrivi ogni mattina le 3 cose davvero importanti da fare. Non 10, non 20: solo quelle che contano. Arrivare a fine giornata avendole completate ti darà soddisfazione.

  2. La regola dei 10 minuti
    Se una cosa ti sembra troppo pesante, prova a iniziarla solo per 10 minuti. Spesso, una volta partita, la porti a termine senza accorgertene.

  3. Impara a dire di no
    Non tutto merita il tuo tempo e le tue energie. Dire “no” a ciò che ti prosciuga significa dire “sì” a te stesso.

  4. 20 minuti solo per te
    Ogni giorno, scegli un momento dedicato a un’attività che ti fa stare bene: leggere, camminare, ascoltare musica, cucinare. È la tua boccata d’aria.

  5. Tecnologia amica, non nemica
    Imposta un timer per concentrarti, o usa app che ti aiutano a organizzarti. Ma ricorda: lo smartphone non deve rubarti più tempo di quanto te ne faccia guadagnare.

Ricorda: il tempo non si trova, si crea. Comincia da piccole abitudini, e scoprirai che c’è sempre spazio per te stesso nella tua giornata.