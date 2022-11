A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 320 gr di pasta tipo caserecce – 400 gr di zucca già pulita – ½ cipolla – 180 gr di speck – salvia – sale – pepe – olio di oliva extravergine

PREPARAZIONE:

Tritate finemente la cipolla e fatela appassire in una casseruola con olio abbondante, quindi aggiungete la zucca e lasciatela insaporire. Coprite con acqua e cuocete a fiamma alta per circa 20 minuti o finché la zucca non inizierà a sfaldarsi.

Nel frattempo mettete a cuocere la pasta, in acqua bollente leggermente salata. Tagliate lo speck a dadini e fatelo dorare in una padella antiaderente, senza aggiungere condimento, quindi mettetelo da parte.

Prendete metà della zucca e frullatela con un minipimer, poi mettete zucca e purea di zucca nella padella dove avete fatto dorare lo speck.

Scolate la pasta ben al dente e aggiungetela al condimento, quindi aggiungete anche lo speck che avevate messo da parte e aggiustate di sale e pepe.

La pasta zucca e speck è pronta, non vi resta che servirla, aggiungendo qualche fogliolina di salvia se vi piace.